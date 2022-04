Nederlandse ‘bloemen voor de paus’ onderweg naar Rome

De Nederlandse bloemen die dit jaar het Sint-Pietersplein zullen opfleuren voor de viering van het paasfeest en de pauselijke zegen Urbi et Orbi (voor stad en wereld), zijn dinsdagmiddag vanuit Nederland vertrokken naar Rome. De bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende, zegende de bloemen in de Keukenhof te Lisse.

Bisschop Hans van den Hende van Rotterdam zegent de bloemen vlak voor hun vertrek naar Rome in de Keukenhof te Lisse.

Lisse

De bloemen worden donderdagochtend in Rome verwacht. De nieuwe hoofdarrangeur, bloemkunstenaar Piet van der Burg uit Berkel-Enschot, was dinsdagochtend bij de zegening van de bloemen aanwezig; hij vliegt donderdagochtend samen met zijn team naar Rome. ‘s Middags om één uur zal dan met het werk begonnen worden in de Vaticaanse tuinen en de volgende dag op het Sint-Pietersplein zelf.



beeld anp / Ramon Mangold

Van der Burg, die zelf praktiserend katholiek is, wil dit jaar het wereldnieuws in de grotere bloemstukken verwerken. In 2020 en 2021 waren er geen Nederlandse bloemen op het plein omdat er wegens de coronapandemie geen grote eucharistieviering plaatsvond.

Het leek er eerder op dat aan de Nederlandse bloemen op het Sint-Pieter..

