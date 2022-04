Paus roept op tot ‘Paasbestand’: in Oekraïne wordt ‘Christus opnieuw gekruisigd’

Paus Franciscus reed op Palmzondag voor het eerst sinds jaren weer in een open pausmobiel over het Sint-Pietersplein.

Rome

‘Wat is een overwinning als het betekent dat je een vlag plant op een hoop puin?’, vroeg Franciscus zondag retorisch na afloop van de eucharistieviering op het Sint-Pietersplein ter gelegenheid van Palmzondag. ‘Wie geweld gebruikt heeft geen weet meer van God.’

In Oekraïne worden ‘misdaden begaan tegen onbewapende burgers’, zei de paus verder. Tegenover 65.000 aanwezige gelovigen - zoveel had het plein sinds het begin van de coronapandemie niet meer gezien - vergeleek de paus ‘de moeders die om de onrechtvaardige dood van hun mannen en kinderen huilen’ met de gekruisigde Jezus. ‘Hij wordt ook gekruisigd in de vluchtelingen die met hun kinderen rennen voor de bommen, in de ouderen die alleen achterblijven om te sterven, in de..

