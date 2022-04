Franciscus eert Nederlandse paus die conflict met protestanten wilde oplossen

Vaticaanstad

De paus zei dat donderdag bij een herdenking van zijn Nederlandse voorganger. Bij zijn toenadering tot protestanten vroeg Adrianus expliciet om vergeving voor de fouten van de katholieke kerkleiding van zijn tijd. Het is vijfhonderd jaar geleden dat de in Utrecht geboren Adrianus paus werd. Franciscus betreurt het dat Adrianus’ religieuze én politieke verzoeningspogingen niet van de grond zijn gekomen. Daarvoor was de Nederlander te kort paus. De paus hoopt dat priesters vandaag net zo verzoenend en vergevingsgezind kunnen zijn als Adrianus was.

De bijeenkomst wel gehouden in de Santa Maria dell’Anima, de Duitse kerk in Rome waar Adrianus ligt begraven.

