Pausbezoek aan Malta overschaduwd door oorlog in Oekraïne

Alom werd verwacht dat het tweedaagse pausbezoek aan Malta drie belangrijke thema’s zou aansnijden: de vluchtelingenproblematiek, de corruptie op het kleine archipel in de Middellandse Zee en de snelle secularisatie van de Maltese samenleving. Maar de oorlog in Oekraïne wierp een donkere schaduw over het bezoek.

Rome

Op de heenvlucht zaterdagochtend tussen Rome en Valletta werd de toon al gezet. ‘Het ligt op tafel’, zei paus Franciscus tijdens een informeel gesprek met een van de meevliegende journalisten op de vraag of er plannen bestaan voor een pausbezoek aan Kyiv. Zowel de Oekraïense president als de burgemeester van de hoofdstad Kyiv hebben de paus uitgenodigd. Vlak voor het instappen in het vliegtuig ontmoette Franciscus nog enkele Oekraïense vluchtelingen die in Rome worden opgevangen.

De 85-jarige Franciscus, die vanwege hevige pijnen in zijn knie met een lift het vliegtuig in- en uitgehesen werd, sprak ook na aankomst op Malta tijdens zijn toespraak in het presidentiële paleis over de oorlog. Hij bekritiseerde de belangen ..

