Paus met lift in vliegtuig gehesen

Paus Franciscus is met behulp van een lift in het vliegtuig gehesen dat hem naar Malta brengt. Volgens een woordvoerder van het Vaticaan was dat om elke stress voor de 85-jarige paus uit te sluiten. Hij lijdt aan een aandoening die pijn in de benen veroorzaakt. Het bezoek aan Malta is het 36e officiële bezoek aan landen buiten Italië. Hij liep bij al die reizen zelf de vliegtuigtrap op. De paus is dit weekeinde in Malta. Er waren in 2020 en 2021 ook reizen voor hem gepland naar Malta, maar die gingen niet door vanwege corona. Ruim 80 procent van de Maltezen is rooms-katholiek.

