Actualiteit klinkt door in bloemen Sint-Pietersplein

Bloemsierkunstenaar Piet van der Burg voorziet paaszondag het Sint-Pietersplein in Rome van bloemen. Het wordt anders dan voorheen: in grote bloemstukken wil hij het wereldnieuws verwerken.

Het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad, voorzien van bloemen uit Nederland.

Rome - Berkel en Rodenrijs

Een eervolle opdracht. Zo omschrijft bloemsierkunstenaar Piet van der Burg het dat hij deze Pasen de bloemenpracht op het Sint-Pietersplein mag verzorgen. Zaterdag werd bekend dat hij de nieuwe hoofdarrangeur is die het plein, waar de pauselijke zegen wordt uitgesproken, met Nederlandse bloemen zal aankleden. Van der Burg uit Berkel en Rodenrijs is zelf praktiserend katholiek en dus ‘spreekt het me heel erg aan om dit te mogen doen’.

Eerder dit jaar leek het erop dat er geen Nederlandse bloemen voor deze gelegenheid naar het Vaticaan zouden komen, omdat sponsors waren afgehaakt. Inmiddels heeft de Friezenkerk in Rome, verantwoordelijk voor de organisatie, bestaande en nieuwe sponsors bereid gevonden bloemen te ge..

