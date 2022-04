‘Historische excuses’ van paus aan inheemse bevolking van Canada

Paus Franciscus heeft in een historische toespraak excuses aangeboden aan vertegenwoordigers van de Canadese inheemse volkeren. Het gaat om de rol van de Rooms-Katholieke Kerk in de internaten voor inheemse kinderen en de actieve rol bij koloniale pogingen de inheemse cultuur te doen verdwijnen. Hij wil eind juli naar Canada reizen.

Rome

‘I am very sorry.’ Deze vier woorden stonden in de Engelse vertaling van de Italiaanse tekst die de meer dan 150 inheemse vertegenwoordigers vrijdag vlak voor het middaguur kregen uitgedeeld. Even later zou de paus hen in de zaal van het apostolisch paleis toespreken. Cassidy Caron, de 30-jarige delegatieleider van de Métis-bevolking, ontdekte ze tijdens het snel doorlezen ervan. ‘Ik heb ze met mijn vinger aangewezen en mijn buurvrouw laten zien. Ze barstte in tranen uit’, vertelde Caron later tijdens de persconferentie vrijdagmiddag in een Romeins hotel.

‘Eindelijk slaan we een bladzijde om’, had Phil Fontaine, een gedelegeerde van het Sagkeeng-volk een dag eerder in hetzelfde hotel verteld nadat de First Nations dond..

