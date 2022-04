Synodeserie (7): Wat doen we met de ‘heikele thema’s’?

De Rooms-Katholieke kerk zit in een ‘synodaal proces’. Paus Franciscus wil horen wat er leeft onder de gelovigen. Zij mogen meedenken over hoe het verder moet met de kerk. Jezuïet Jos Moons legt uit hoe dat gaat.

Deel 7: Wat doen we met de ‘hot issues’?

Als het gaat over een luisterende kerk en over synodaliteit, klinken regelmatig de ‘hot issues’: de kerkelijke seksuele moraal, de (on)mogelijke wijding van vrouwen, homoseksualiteit. Uit onderzoeken door het Nederlands Dagblad en dagblad Trouw, bleek dat een meerderheid van katholieken er zo hun eigen gedachten op nahoudt.

Ik hoorde Herman Finkers ‘daarboven in de hemel’ zingen. ‘Zoals ‘t hier aan toegaat, … strookt niet met de leer!’. ‘Dat klopt, zegt God, en daarom heerst er hier zo’n fijne sfeer’.’ Dat is het privilege van de cabaretier: de ernst van de zaken relativeren. Maar als we uitgelachen zijn blijft de vraag: hoe zit het?

Ten eerste: als we samen op weg zijn – dat betekent synode – dan is het belangrijk dat we weten wat er gedacht wordt. Zeker ook wat de meerderheid denkt. De kerk is geen democratie, hoor je soms. Maar als veel mensen hetzelfde denken, zou het kunnen dat de Heilige Geest in vele mensen hetzelfde aanvoelen wekt – dezelfde sensus fidelium.

Ten tweede, de theologie kan helpen om het gesprek verder te brengen dan ‘ik voel dit nu eenmaal zo’ of ‘dit is nu eenmaal de kerkelijke leer’. Er is op universiteiten veel expertise, ook over de ‘hot topics’, en die wordt niet genoeg gebruikt. Historici wijzen bijvoorbeeld op het overweldigende bewijs voor vrouwelijke diakens (of lees bijvoorbeeld Romeinen 16,1). En bijbelwetenschappers vragen zich af of de teksten die verbonden worden met homoseksualiteit, daar ook echt over gaan.

Ten slotte, de kerkelijke leer is steeds in beweging geweest. De huidige positieve visie op protestanten als ‘broeders en zusters’ is net iets meer dan een halve eeuw oud, bijvoorbeeld. De katholieke traditie staat in een spanningsveld van het goede behouden in dialoog met wat de tijd van ons vraagt. ‘Toets alles en behoud het goede’, zegt de bijbel. Synodaliteit is een oefening in luisteren naar de Geest, die ons daarin bijstaat en ons verstand verlicht.

