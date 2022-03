Is dit het Grote Orthodoxe Schisma?

Rome

In 1054 scheurde het christendom in tweeën in een westerse en een oosterse Kerk. De westerse scheurde in de 16e eeuw opnieuw in wat de protestantse kerken zijn geworden en wat de katholieke kerk is gaan heten. Maar de Orthodoxe Kerk bleef verenigd, trots op de behouden eenheid die zij baseert op haar trouw aan de traditie en de besluiten van de zeven kerkelijke concilies die tussen de jaren 325 en 787 werden gehouden.

Maar ineens is alles anders: Poetin en Kirill dreigen te gaan fungeren als de oosterse Luther en Calvijn. Terwijl de westerse Reformatoren hun kerkscheiding verdedigden met hun bijbelinterpretatie, liggen aan het opdoemende oosterse schisma politieke en nationalistische argumenten ten grondslag.

Het leidt tot tw..

