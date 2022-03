‘We zijn bang dat we als kerk weer ondergronds moeten als de Russen winnen’

Sonya Soutus is een van de persvoorlichters van de Grieks-Katholieke Kerk in Oekraïne. Ze was in Rome om er haar dertigste huwelijksdag te vieren, samen met haar echtgenoot Annibal, priester van dezelfde kerk. Ze zouden op 25 februari naar Kyiv terugkeren, maar daags ervoor brak de oorlog uit. ‘We zijn bang dat onze kerk weer ondergronds zal moeten gaan.’

Rome

‘Het voelt zo ‘hol’ om hier te zijn, in alle veiligheid terwijl ons land in oorlog is’, zegt de in de Verenigde Staten geboren Sonya op een Romeins terras. ‘Je kunt nergens van genieten. We hebben in weken nauwelijks geslapen. Ik denk constant aan onze vrienden, ons huis, onze familie, onze honden. Aan onze patriarch.’ Ze slikt. ‘Iedereen die we liefhebben is in Oekraïne.’

In de Italiaanse zon, op datzelfde terras, zitten tientallen toeristen die de Italiaanse hoofdstad inmiddels ook weer hebben gevonden. Of ze bevolken de treden rond de fontein van deze Piazza Madonna dei Monti.

Aan dit plein ligt een van de twee kerken van de Oekraïense Grieks-katholieke gemeenschap in Rome. Van de buitenkant is de Santi Sergio e ..

