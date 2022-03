Rusland en Oekraïne door paus aan ‘Onbevlekt Hart van Maria toegewijd’

Na afloop van een boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome heeft paus Franciscus ‘de volkeren van Rusland en Oekraïne’ toegewijd of toevertrouwd aan het ‘Onbevlekte Hart van Maria’. Deze ‘toewijding’ aan Maria is volgens hem ‘geen magische formule, maar een geestelijke daad’, waarmee gelovigen zich ‘aan hun moeder toevertrouwen in de verdrukking van deze vreselijke en zinloze oorlog die de wereld bedreigt’.

Paus Franciscus tijdens de 'Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria' in de Sint-Pietersbasiliek.

Vaticaanstad

Tijdens de boeteviering in de veertigdagentijd stond het kruisbeeld voor in de Sint-Pieter met een Mariabeeld aan de voet ervan. Volgens de paus ‘nodigt Maria ons uit naar de bron te gaan, naar de Heer, die het meest werkzame middel tegen de angst en alle kwaad in het leven is’.

De eigenlijke toewijdingsceremonie vond plaats buiten de liturgische boeteviering, na de pauselijke zegen. Franciscus zei, staande voor het Mariabeeld: ‘Moeder van God en onze moeder, tot jouw Onbevlekte Hart vertrouwen en wijden wij ons, de kerk en de gehele mensheid, in het bijzonder Rusland en Oekraïne, toe’. De hier gekozen formulering laat strategisch in het midden wie van deze vier of vijf groepen mensen aan Maria’s Onbevlekte Hart worden ‘toe..

