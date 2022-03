Vijf vragen aan bisschop Jan Hendriks over de toewijding van Rusland en Oekraïne aan Maria

Paus Franciscus wijdt Rusland en Oekraïne vrijdag tijdens een ceremonie in de Sint-Pietersbasiliek in Rome toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Wat betekent dat precies? Bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam geeft antwoord.

Wat houdt dat eigenlijk in, toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria?

‘Toewijding aan Maria houdt aan de ene kant in onder bescherming van Maria stellen, maar het heeft ook te maken met de persoon die Maria was. Zij was toegewijd aan God, zoals de Zoon zich aan de Vader heeft toegewijd. Het onbevlekt hart slaat hierbij op de zuiverheid van de intenties van Maria. Toewijding aan Maria betekent daarom ook: bidden dat de mensen die aan haar worden toegewijd zullen zijn als Maria zelf.’

Hoe ziet zo’n ceremonie van toewijding eruit?

‘De paus spreekt een gebed uit, dat wordt voorafgegaan door een viering waarin het doen van boete centraal staat. Mensen die de viering bijwonen kunnen biechten en ontvangen daarna vergeving. Wij moeten ons b..

