Priester James Mallon: ‘De kerk kan zoveel meer zijn dan ze nu is’

In 2014 beschreef de Canadese priester James Mallon in een boek hoe hij zijn uitgebluste parochie had weten om te vormen tot een bloeiende missionaire gemeenschap. Divine Renovation, zijn methode voor parochievernieuwing, is inmiddels een wereldwijd succes. Donderdag en vrijdag is Mallon in Breda te gast voor de landelijke conferentie ‘De missionaire parochie’.