Paus belt met Zelensky en spreekt ‘hele belangrijke woorden’

Paus Franciscus belde dinsdagochtend twintig minuten met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens de gloednieuwe ambassadeur van Oekraïne bij de Heilige Stoel was het ‘een veelbelovend gesprek’. Zelensky sprak over ‘zeer belangrijke woorden’ van de paus. Maar niemand wil vertellen wat er zo belangrijk aan de woorden was, behalve dat de paus het recht op zelfverdediging van het Oekraïense volk zou hebben bevestigd.

Rome

Andrii Yurash is pas onlangs benoemd als ambassadeur bij de Heilige Stoel, maar mag die titel nog niet dragen omdat hij zijn geloofsbrieven nog niet heeft aangeboden aan de paus. Toch brak hij het nieuws van het telefoongesprek door onder eigen naam, op zijn persoonlijk account, te twitteren over een ‘nieuw zichtbaar teken van steun van paus Franciscus’. De paus had tegen Zelensky gezegd dat hij ‘bidt en alles doet wat in zijn bereik ligt om de oorlog te doen stoppen’. En Yurash voegde eraan toe dat de paus 'de meest verwachte gast in Oekraïne’ is.

Wat er ‘veelbelovend’ aan het telefoongesprek van dinsdag was, liet de ambassadeur echter in het midden en de woordvoerder van het Vaticaan, Matteo Bruni, bevestigde weliswaar teg..

