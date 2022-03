De Romeinse Curie is een stuk minder heilig geworden - ten gunste van lokale katholieke kerken

Rome

De Romeinse Curie wordt minder heilig gemaakt. Dat is toch wel een van de conclusies die bij de publicatie van de hervorming door paus Franciscus getrokken kan worden. Tijdens de perspresentatie maandagochtend vertelde kardinaal Marcello Semeraro bijvoorbeeld dat de term ‘Congregatie’, die al bij de oprichting van de Romeinse Curie in 1588 werd gebruikt, is vervallen. Het woord had een te sacrale bijsmaak.

De belangrijkste Vaticaanse departementen (‘Sacrae Congregationes Cardinalium’) werden namelijk voorheen per definitie door een kardinaal geleid. De term ‘dicasterie’ - een ‘lekenterm’ noemde Semeraro het - vervangt alles wat Congregatie of Pauselijke Raad heette. En daarom kunnen alle gedoopten ‘in principe’ aan het hoofd..

