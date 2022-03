Paus rondt curiehervorming af: ook vrouwen kunnen Vaticaanse ministeries leiden

Paus Franciscus heeft zaterdag 19 maart de hervorming van de Romeinse Curie voltooid. Dat gebeurde middels de publicatie van de 53 pagina’s tellende constitutie waar negen jaar aan is gewerkt. Opvallend is dat leken nu ook aan het hoofd van Vaticaanse ‘dicasteries’ kunnen staan en dat de curie meer een dienstencentrum en minder een bestuursapparaat wordt.

Vaticaanstad

De titel van de constitutie is veelzeggend: ‘Praedicate Evangelium’, de verkondiging van het evangelie. Dit heeft de prioriteit, zo blijkt al uit het feit dat gelijk in het begin van de tekst gezegd wordt dat de nieuwe tekst ‘de missionaire bekering van de kerk’ wil dienen. Zij is 'bestemd om de kerk te vernieuwen naar het beeld van Christus' eigen liefdesmissie'.

De tekst met 250 artikelen is zaterdag gepubliceerd, op het feest van de heilige Jozef. 19 Maart is ook de dag waarop in 2013 paus Franciscus als paus werd geïntroniseerd na op 13 maart tot paus te zijn gekozen. Aan de hervorming, waarom door een meerderheid van kardinalen tijdens het conclaaf werd gevraagd, is negen jaar gewerkt.

