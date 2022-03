Paus Franciscus beschuldigt Poetin van ‘pervers misbruik van macht’

‘De mensheid wordt bedreigd door een pervers misbruik van macht en gevestigde belangen, waardoor weerloze mensen worden veroordeeld tot alle vormen van bruut geweld’, schreef paus Franciscus vrijdag over de oorlog in Oekraïne.

Vaticaanstad

Vrijwel dagelijks zet paus Franciscus er in de kritiek op Rusland een klein tandje bij in zijn reactie op de oorlog in Oekraïne. Het is een teken dat de Heilige Stoel steeds minder mogelijkheden ziet voor een diplomatieke oplossing voor de beëindiging van de oorlog en zijn eigen mogelijke rol erin.

Franciscus deed zijn uitspraken in een boodschap aan de Litouwse aartsbisschop Gintaras Grusas. De aartsbisschop van Vilnius is tevens voorzitter van de Raad van Europese bisschoppenconferenties die momenteel in Bratislava bijeenzijn voor een sociaal congres.

Nog steeds noemt de paus Rusland en de Russische president niet bij name, maar iedereen snapt over wie hij het heeft. Het diplomatieke niet-noemen van de agressor is o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .