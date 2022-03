Nederlandse bisschoppen van 7 tot 12 november op functioneringsgesprek in Rome

Utrecht

Het zogeheten Ad Liminabezoek begint daarmee volgens de bisschoppenconferentie ‘toepasselijk op het hoogfeest van de Heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie’.

Het laatste bezoek van de Nederlandse bisschoppen was in december 2013. Normaal vinden de functioneringsgesprekken elke vijf jaar plaats. Tijdens deze dagen spreken de bisschoppen met de paus en verschillende departementen van Romeinse curie over de situatie in de eigen kerken. Onder meer door het barmhartigheidsjaar in 2016 - een bijzonder, door paus Franciscus afgekondigd jubeljaar - en de coronapandemie heeft de Vaticaanse planning grote vertragingen opgelopen.

