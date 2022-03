Radio Vaticaan breidt uitzendingen in Russisch en Oekraïens via korte golf en satelliet uit

Radio Vaticaan breidt het aantal uitzendingen in het Russisch en Oekraïens uit. Het wil via de korte golf, satelliet en internet zowel ‘troost voor de bevolking’ bieden als ‘betrouwbare informatie’.

Vaticaanstad

De Vaticaanse journalisten willen ‘reageren op de uitdagen van de oorlog’, zegt de leider van Radio Vaticaan/Vatican News, Massimiliano Menichetti. Er komen met ingang van maandag 21 maart dagelijks extra ochtenduitzendingen van twintig minuten in de twee Slavische talen. Deze uitzendingen komen naast het al bestaande aanbod van de programma’s in de middag en avond.

Voor de uitzendingen gebruikt Radio Vaticaan onder andere lokale journalisten in beide landen. De uitzendingen zijn in Rusland en Oekraïne via de korte golf en satelliet te beluisteren, of via de website van Vatican News.

Vatican News, waar Radio Vaticaan onder valt, bericht in 51 talen via haar internetsite, waaronder gebarentaal in het Engels..

