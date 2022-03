Paus Franciscus en patriarch Kirill spreken over oorlog in Oekraïne

Paus Franciscus heeft via een videoverbinding gesproken met de Russische patriarch Kirill. Volgens het patriarchaat van Moskou ging het om ‘een gedetailleerde discussie over de situatie op Oekraïens grondgebied’.

Rome - Moskou

‘Zijne Heiligheid groette de primaat van de Rooms-Katholieke Kerk hartelijk’, meldt de website van het Moskouse patriarchaat, en Kirill ‘drukte zijn tevredenheid uit over de mogelijkheid het gesprek te kunnen voeren’.

Volgens Moskou was er ‘bijzondere aandacht voor de humanitaire aspecten van de tegenwoordige crisis’. Ook is er gesproken over ‘de pogingen van de Russisch-Orthodoxe Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk om de gevolgen ervan te boven te komen’.

Moskou meldt in zijn verklaring niet of er ook gesproken is over het Russische geweld. Wel meldt het patriarchaat dat ‘beide partijen het buitengewone belang van het voortdurende onderhandelingsproces onderstreepten’ en dat zij uitdrukking gaven aan hun ‘hoop vo..

