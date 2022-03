Paus zal Rusland op 25 maart ‘toewijden aan Onbevlekt Hart van Maria’

Vaticaanstad

Franciscus zal de ‘toewijding’ tijdens een boetedienst in de Sint-Pieter in Rome uitvoeren. Tegelijkertijd zal kardinaal Krajewski, de pauselijk aalmoezenier die in Rome voor de armen zorgt en vorige week Oekraïne bezocht, het zelfde doen in het mariale verschijningsoord Fatima (Portugal).

Maria zou in Fatima op 13 juli 1917 gevraagd hebben dat de paus Rusland aan haar Onbevlekte Hart zou ‘toewijden’. Anders zou Rusland, waar communisten de oktoberrevolutie voorbereidden, haar ‘fouten over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolging van de kerk veroorzaken’.

Op 25 maart viert de katholieke kerk, negen maanden voor Kerstmis, het hoogfeest van de ‘Aankondiging van de Heer’, voorheen..

