Burgemeester van Kyiv nodigt paus uit voor ‘beslissend’ bezoek

De burgemeester van Kyiv, Vitali Klitsjko heeft paus Franciscus per brief uitgenodigd de Oekraïense hoofdstad te bezoeken. De brief dateert al van 8 maart, maar werd dinsdag door Klitsjko naar Duitse media gelekt.

Rome

Klitsjko noemt de aanwezigheid van paus Franciscus ‘beslissend om levens te redden en de weg naar vrede in de stad, de regio en daarbuiten te effenen’.

De voormalige boxer en huidige burgervader geeft in zijn brief aan dat wanneer een reis naar Kyiv niet mogelijk is, de paus ook aan een videoconferentie kan deelnemen. Dat kan volgens Klitsjko zowel live als vooraf opgenomen. Ook de Oekraïense president Volodimir Zelensky zou daaraan moeten deelnemen.

Klitsjko liet de brief via een Duitse journalist uitlekken. In een telefoongesprek, waarvan een opname in het bezit is van het Nederlands Dagblad, zegt Klitsjko tegen de journalist: ‘Ze hebben een Amerikaanse journalist vermoord, ze schieten op kerken en..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .