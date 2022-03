Duitse kardinaal Marx wil inclusieve kerk met plaats voor lhbt’ers

München

Volgens Marx moet de Rooms-Katholieke Kerk ‘stap voor stap een inclusieve kerk worden’, waar plaats is voor ‘allen die de weg van Jezus willen bewandelen’. De aartsbisschop zei daar aan te willen werken en dat het van belang is op die weg ‘ook hen mee te nemen die dat moeilijk vinden’.

Marx zei dat verhalen van lhbt’ers hem diep geraakt hadden. ‘We moeten de vele wonden die zijn veroorzaakt in de ogen kijken’, zei hij. Volgens de aartsbisschop heeft Jezus met zijn prediking van het Rijk Gods ‘nooit willen definiëren wie erbij hoort en wie niet’, maar was zijn stem inclusief, ook voor sociaal buitengeslotenen. De kerk moet ‘de waarheid over de mens dieper begrijpen’, vindt de kardinaal die ook lid is van de kardinaal..

