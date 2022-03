Anti-maffiapriester krijgt bom voor zijn kerk als ‘verjaardagscadeau’

Napels

Het explosief ging zaterdag af bij de ingang naar het terrein waarop de parochiekerk staat. De priester werd in het verleden ook al meermaals bedreigd.

Pastoor Maurizio Patriciello is werkzaam in de parochie van Caivano, vlak ten noorden van de Zuid-Italiaanse stad Napels. Hij staat bekend vanwege zijn strijd tegen illegale maar georganiseerde vuilstort en milieuvervuiling in de omgeving, georganiseerde criminaliteit en drugshandel. Hij richtte in 2021 in zijn parochie het ‘comité voor de bevrijding van de Comorra in Noord-Napels’ op.

Het explosief veroorzaakte lichte schade aan de poort. De politie zoekt nog naar de daders. Verschillende politici spraken hun steun uit voor de pastoor. Onder hen ook de burgemeester va..

