Nicaragua zet pauselijk nuntius het land uit, Vaticaan protesteert

De pauselijk nuntius in Nicaragua heeft afgelopen 6 maart het land op last van de regering moeten verlaten. De ambassadeur van de Heilige Stoel vertrok naar eigen zeggen ‘met spijt en teleurstelling’. Het Vaticaan protesteerde tegen het gedwongen vertrek.

Managua - Rome

De pauselijke diplomaat moest het land onmiddellijk verlaten nadat de regering van Nicaragua hem zijn erkenning als diplomaat had ingetrokken. Het Vaticaan liet in een verklaring weten dit ‘met grote verbazing en spijt’ te hebben vernomen en noemt het onbegrijpelijk omdat aartsbisschop Waldemar Stanislaw Sommertag ‘zich met grote toewijding heeft ingezet voor het welzijn van de kerk en het Nicaraguaanse volk, met name de meest kwetsbaren’. Ook zette hij zich volgens het Vaticaan in ‘voor goede betrekkingen met de Nicaraguaanse autoriteiten’.

Sommertag was actief betrokken bij de nationale dialoog tussen de regering en de oppositie die verzoening van het land en vrijlating van politieke gevangenen poogt te bewerkste..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .