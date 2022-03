Ook paus Franciscus richt zich nu tot Kirill: steunen van geweld ontheiligt de naam van God

‘In naam van God, laat de noodkreten gehoord worden en laat de bombardementen ophouden!’, zei paus Franciscus zondag tegen de menigte op het Sint-Pietersplein in Rome. De woorden waren overduidelijk tegen de Russische president Poetin gericht, ook al werd deze niet genoemd. Voor het eerst richtte de paus zich ook in diplomatieke, maar tegelijkertijd stevige bewoordingen tot de patriarch van Moskou.

Vaticaanstad

‘God is alleen een God van vrede, Hij is niet de God van oorlog. Zij die geweld steunen, ontheiligen Zijn naam.’ Hoewel de naam van patriarch Kirill door de paus niet werd genoemd was het duidelijk dat de Moskouse kerkleider hier werd aangesproken.

‘We hebben net gebeden tot de Maagd Maria: deze week is de stad die haar naam draagt, Marioepol, een stad van martelaren geworden in de oorlog die Oekraïne teistert’, zei Franciscus na het traditionele angelusgebed. Tegenover zijn toehoorders, van wie meerderen ook Oekraïense vlaggen met zich meedroegen, bekritiseerde hij ‘de barbaarsheid van het doden van kinderen, onschuldigen en weerloze burgers’. Geen enkele reden rechtvaardigt dit, zei Franciscus.

Verschillende mensen op het Sint-P..

