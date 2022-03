Kerkelijk vredeswerk is weer nodig

Na de Russische inval in Oekraïne staan we volgens veel waarnemers aan de vooravond van een nieuwe Koude Oorlog, voor zover die al niet is uitgebroken. Europese overheden hebben aangegeven fors meer geld te willen uittrekken voor hun legers en de kans is groot dat de militaire aanwezigheid van NAVO-troepen aan de grens met Rusland stevig wordt opgevoerd. Zelfs een nieuwe wapenwedloop, inclusief de uitbreiding van het nucleaire arsenaal, is niet uitgesloten.

Het is opvallend dat ook in seculiere media steeds meer aandacht wordt besteed aan de kerkelijke dimensies in dit conflict. Het besluit van de Orthodoxe Kerk in Oekraïne in 2018 om Moskou de rug toe te keren, heeft de Russische irritatie over de ontwikkelingen in het buurland gev..