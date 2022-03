De aartsbisschop van Kyiv als kerkelijke Zelensky

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne geeft de Grieks-Katholieke groot-aartsbisschop van Kyiv dagelijks via internet een toespraak tot zijn gelovigen. Hij steekt hen als een kerkelijke variant van president Zelensky een hart onder de riem en zoekt een balans tussen vaderlandsliefde en naastenliefde, ook voor de Russische invallers.

Grootaarsbisschop Svjatoslav Sjevtsjoek was op 11 november 2021 op bezoek bij paus Franciscus die hij nog uit Argentinië kent.

Kyiv

‘Laten we voor onze vijanden bidden, die naar ons land gekomen zijn om ons te doden: dat God de Heer hun moorddadige hand tegenhoudt.’ Het waren sterke woorden die grootaartsbisschop Svjatoslav Sjevtsjoek afgelopen zondag uitsprak tijdens zijn dagelijkse videogesprek. Voor vijanden bidden is weliswaar moeilijk, maar vergeving is de sleutel tot de overwinning, vindt de kerkleider, die zijn video’s dagelijks opneemt vanuit zijn schuilkelder onder de kathedraal waar hij met meerdere gezinnen en geestelijken leeft.

Het was niet de eerste keer dat de grootaartsbisschop een hand uitstak naar de Russen. Zo maakte hij eind februari maakt hij reclame voor een hotline voor Russen die het contact met hun zonen of echtgenoten verloren waren en..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .