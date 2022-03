Zingeving bij Nederlandse militairen in Litouwen krijgt ‘enorme boost’

Everard de Jong is naast hulpbisschop van het bisdom Roermond ook ‘krijgsmachtsbisschop’ (officieel: apostolisch administrator van het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten). Hij bezocht van maandag tot woensdag de Nederlandse militairen in Litouwen.

Krijgsmachtsbisschop Everard de Jong in gesprek met militairen in Litouwen.

Roermond

Waarom bezocht u de Nederlandse militairen daar?

‘Dit bezoek was al een tijd geleden gepland omdat het bij de taak van de legerbisschoppen hoort militairen en geestelijk verzorgers te bezoeken, vooral om te kijken hoe het met ze gaat. Wegens corona is dat lang niet mogelijk geweest. Ik ben in juni 2020 tot krijgsmachtsbisschop benoemd en ik heb helaas nog niet veel concreet kunnen doen. Ik bezocht de basis in Litouwen en de rooms-katholieke geestelijk verzorger Mattie Schlangen samen met onze hoofdaalmoezenier, Jean-Paul Thöni.’

Hulpbisschop Everhard de Jong (derde van rechts) samen met aalmoezenier Mattie Schlangen (tweede van rechts), hoofdaalmoezenier Jean-Paul Thöni (geheel links) en enkele militairen rondom de mascotte van het on..

