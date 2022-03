Paus Franciscus: ‘Embryo’s zijn geen wegwerpmateriaal’

Rome

Biologische kennis moet volgens de paus ‘altijd plaatsvinden vanuit respect voor de menselijke waardigheid’ om het gevaar te vermijden dat we ‘de wegwerpcultuur, die zoveel schade aanricht, verspreiden’. Hij waarschuwt eveneens voor het gevaar dat ‘economisch gewin het biomedisch onderzoek bepaalt’.

Paus Franciscus deed zijn uitspraken over het gebruik van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek in de ‘Video van de paus’ waarin hij elke maand aandacht en gebed vraagt voor een specifiek thema. Deze korte video’s worden in verschillende talen via sociale media verspreid, ook in het Nederlands.

Franciscus roept op tot gebed om ‘een christelijk antwoord op de uitdagingen van de bio-ethiek’ die de mensheid ‘voor een reeks problem..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .