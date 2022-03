Vaticaan en Moskou bellen, maar geven andere versie van het gesprek

De Vaticaanse topdiplomaat en kardinaal Pietro Parolin in gesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov tijdens dienst bezoek aan het Vaticaan op 22 augustus 2017.

Rome

Het telefonische gesprek had wellicht geheim moeten blijven. Maar dinsdagmiddag om 14:21 uur maakte het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken melding van een telefoongesprek tussen minister Sergej Lavrov en kardinaal Pietro Parolin ‘in verband met diens bezorgdheid over de situatie in Oekraïne’.

Lavrov schetste volgens de Russische versie ‘het principiële Russische standpunt met betrekking tot de oorzaken en doelen van de speciale militaire operatie die in Oekraïne wordt uitgevoerd’. Ook gaf hij ‘bijzondere aandacht aan humanitaire kwesties’, zoals ‘maatregelen ter bescherming van de burgerbevolking’ en de situatie van vluchtelingen. Zowel Moskou als het Vaticaan spraken volgens Rusland ‘de hoop uit dat de volgen..

