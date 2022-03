Titus Brandsma wordt op 15 mei in Rome heilig verklaard

Paus Franciscus zal de Nederlandse karmeliet Titus Brandsma, die op 26 juli 1942 in Dachau door de nazi’s werd vermoord wegens zijn verzetsdaden, op 15 mei in Rome heilig verklaren.

Vaticaanstad

Dat maakte paus Franciscus vrijdagochtend in het Vaticaan bekend tijdens een consistorie, een vergadering van de paus met de in Rome wonende kardinalen. Kardinaal Marcello Semararo, de prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen presenteerde de in Friesland geboren theoloog, journalist en martelaar samen met twee vrouwelijke religieuzen die ook heilig verklaard gaan worden. Zij ‘weerspiegelen de grootheid van God’, zei Semararo.

Brandsma werd in 1985 al zalig verklaard, de opstap naar een heiligverklaring. Hij is de eerste journalist die door de Rooms-Katholieke Kerk als heilige mag worden vereerd. Hij werd in 1923 hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen waarvan hij in 1932 en 1933 ook rector mag..

