Ambassadeur van Vaticaan blijft ondanks bombardementen in Kiev

De pauselijk nuntius, de ambassadeur van de Heilige Stoel, blijft in Kiev ondanks de bombardementen en dreigende val van de stad. ‘Het is mijn taak om dicht bij de mensen te blijven.’

Rome

‘We zijn meer dan een ambassade: ik vertegenwoordig de paus in Oekraïne, maar ik vertegenwoordig hem ook voor de mensen en de kerken hier’, zei bisschop Visvaldas Kulbokas telefonisch tegen het Italiaanse persbureau SIR.

De geestelijke en diplomaat bevindt zich op de nuntiatuur in het centrum van de stad. ‘We zijn hier met twee hulpen en twee vrouwelijke religieuzen. We slapen op matrassen op de grond en hebben voedsel en water voor een tijdje, maar niet voor heel lang.’

De nuntius sluit niet uit dat het ‘fysiek onmogelijk wordt om te blijven’, zodat een vertrek alsnog onontkoombaar wordt. ‘Maar zolang we kunnen blijven, blijven we. We zullen niet vluchten. Ik draag wel altijd mijn rugzak bij me met de meest essentiële ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .