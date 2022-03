Paus in juli op bezoek in Zuid-Soedan en Congo

Op 11 april 2019 knielde paus Franciscus voor de leiders van Zuid-Soedan om hun voeten te kussen en hen te smeken een vredesakkoord te sluiten. Hier kust hij de voeten van president Salva Kiir. Deze was samen met diens rivaal Riek Machar in het Vaticaan te gast op uitnodiging van de paus en het hoofd van de Anglicaanse Kerk, Justin Welby.

Vaticaanstad

De inmiddels 85-jarige Franciscus zal allereerst van 2 tot 5 juli de steden Kinshasa en Goma in de Democratische Republiek Congo bezoeken. Van 5 tot 7 juli bezoekt hij Juba, de hoofdstad van Zuid-Sudan, meldde het Vaticaan donderdag.

De reis naar het in 2011 onafhankelijk geworden Zuid-Sudan, dat sinds 2013 gedurende een aantal jaren door een burgeroorlog werd verscheurd, stond al langer gepland en werd telkens uitgesteld. In 2017 zou de paus het land bezoeken samen met het hoofd van de Anglicaanse Kerk, aartsbisschop Justin Welby. Of hij in juli ook met de paus meereist, is niet bekendgemaakt. Ook de leider van de presbyteriaanse Kerk van Schotland zou meereizen.

De drie kerkleiders hebben zich de afgelopen jar..

