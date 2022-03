Kardinaal Woelki bood opnieuw ontslag aan als aartsbisschop

Keulen

Woelki had in maart 2021 ook al zijn ontslag aangeboden nadat een onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik in het aartsbisdom was gepubliceerd. De paus accepteerde dat toen niet, maar stuurde twee bisschoppen om de gang van zaken in Keulen te onderzoeken. Kardinaal Anders Arborelius en bisschop Hans van den Hende vonden geen bewijs dat Woelki misbruik bewust had toegedekt, maar beschuldigden hem wel van ‘grote fouten’, met name in de communicatie.

Woelki nam daarop zes maanden verlof. ‘Tijdens het verlof, dat ook een tijd van ge..

