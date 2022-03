Katholieke en orthodoxe bisschop schuilen samen in bunker

In de Noord-Oekraïense stad Charkov schuilen twee bisschoppen samen in een bunker: de één is rooms-katholiek, de ander is orthodox. De stad met 1,4 miljoen inwoners ligt op dertig kilometer van de Russische grens en ligt constant onder vuur.

Kiev

De katholieke bisschop Pavlo Honcharuk en zijn orthodoxe collega Mytrofan hebben ‘de afgelopen dagen samen in een bunker doorgebracht, samen met verschillende gezinnen’. Zij bezoeken samen ook gewonden in de stad, blijkt uit een foto op de website van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.

In de tweede stad van Oekraïne zijn al verschillende doden gevallen, onder wie kinderen, melden verschillende media.

‘Ik zou graag willen dat deze oorlog zo snel mogelijk eindigt’, zei de 44-jarige rooms-katholieke geestelijke, die in januari 2020 door paus Franciscus tot bisschop werd benoemd. ‘Maar terwijl het kwaad zich in al zijn kracht heeft getoond, heeft zich ook veel goeds getoond. Het kwaad dat we ondergaan perst als het ware ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .