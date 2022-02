Oekraïense katholieken willen families van vermiste Russische soldaten helpen

Kiev

Groot-aartsbisschop Svjatoslav Sjevtsjoek maakte deze Oekraïense reikende hand maandag in een op sociale media gedeelde video bekend. ‘Als iemand in Rusland contact zoekt met zijn kind of echtgenoot die naar Oekraïne is gestuurd om te doden, kan hij of zij dit nummer bellen.’

De Grieks-katholieke Kerk in Oekraïne - een met Rome verbonden oosterse kerk - wil helpen met het opsporen van de soldaten. Als zij overleden zijn willen zij het stoffelijk overschot aan de familie kunnen overdragen. De bisschop zei te hopen dat ‘dialoog en diplomatie mogen overwinnen’.

Sjevtsjoek, die aan het hoofd staat van de 4,5 miljoen Grieks-katholieken in het land, ziet in de reikende hand een poging tot dialoog en groeiend begrip. Toch beklaagde ..

