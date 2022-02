Vaticaan biedt bemiddeling aan in oorlog tussen Rusland en Oekraïne

Kardinaal Pietro Parolin (rechts) ontmoette de Russische president Vladimir Putin op in augustus 2017.

Vaticaanstad

De topdiplomaat Parolin is ‘ervan overtuigd dat er altijd ruimte is voor onderhandelingen’, ook wanneer ‘de door Rusland begonnen oorlog tegen Oekraïne’ doorgaat. Dialoog is ‘de enige redelijke en constructieve’ wijze om geschillen te beslechten. Volgens de Italiaanse kardinaal die jarenlang als ambassadeur heeft gewerkt, zou ‘een uitbreiding van het conflict een gigantische catastrofe’ zijn.

De mogelijke terugkeer naar ‘een nieuwe koude oorlog met twee tegenover elkaar staande blokken’ noemde de kardinaal ‘eveneens een zorgwekkend scenario’. ‘Dit druist in tegen de cultuur van broederschap die paus Franciscus voorstelt als de enige manier om een rechtvaardige, verenigde en vreedzame wereld op te bouwen.’

Voorafgaand

