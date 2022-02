Moskou als het ‘Derde Rome’ en haar obsessie met Oekraïne

De obsessie van president Vladimir Putin met Oekraïne heeft niet alleen met zijn eigen psychologie en geopolitieke strategie te maken, maar ook met de Russische identiteit, die voluit religieus bepaald is. Deze vindt haar wortels echter niet in Moskou, maar in Kiev. Wanneer de Oekraïne wegdrijft uit de Russische invloedssfeer, wordt de navelstreng met Rusland doorgeknipt.

Rome

Als sinds eeuwen ziet de Russisch-Orthodoxe Kerk zich als het centrum van het waarachtige christendom. ‘Twee Romes zijn gevallen, het derde staat en een vierde zal er niet komen’, schreef de monnik Filofei in 1510 aan de Russische tsaar. Dit beeld wordt door veel Russisch-orthodoxe gelovigen als heel vanzelfsprekend aangenomen.

Na de val van het ‘eerste Rome’ (door het schisma tussen het Westerse en het Oosterse christendom in de elfde eeuw) en de val van het ‘tweede Rome’ (Constantinopel, dat in 1453 door de moslims was ingenomen), zag Moskou zich in de woorden van Filofei als ‘de enige die de zegel van de heilige apostolische kerk bezit’.

De Russisch-Orthodoxe Kerk telt inmiddels twee derde van alle oosters-orth..

