Het Vaticaan denkt inmiddels anders dan kardinaal Eijk over de profetische stem van de kerk

De Pauselijke Academie voor het Leven - het prolifedepartement van het Vaticaan - is inhoudelijk niet van mening veranderd: het menselijk leven verdient bescherming van begin tot eind. Wat wel veranderd is, is de wijze waarop de kerk zich in het publieke debat wil mengen.

Kardinaal Eijk staat voor een kerk die in een veranderende samenleving een heldere boodschap verkondigt - desnoods als kleine restkerk, die als tegencultuur licht voor de dwalende volkeren kan zijn. Maar de Pauselijke Academie lijkt onlangs van strategie te zijn veranderd.

Zij pleit voor een kerk die ook in de veranderende samenleving een actieve speler blijft in het maatschappelijk debat. Dat kan ook door mee te werken aan wetgeving die niet voldoet aan wat de kath..

