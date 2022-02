Bezorgde paus Franciscus bezoekt Russische ambassadeur

Paus Franciscus bezocht vrijdag de ambassadeur van Rusland bij de Heilige Stoel. Hij is bezorgd over de oorlog in Oekraïne en mogelijk zou hij willen bemiddelen in het conflict. Met zijn bezoek volgde hij niet het protocol dat voorschrijft dat ambassadeurs bij staatshoofden worden ontboden.

Vaticaanstad

De paus bezocht de ambassade aan de beroemde Via della Conciliazione, op nog geen vijfhonderd meter van het Sint-Pietersplein. Hij verplaatste zich discreet in een Fiat 500 met geblindeerde ramen met Italiaanse in plaats van Vaticaanse kentekenplaten. Een journalist van het Argentijnse persbureau Télam filmde het vertrek van de paus.

De woordvoerder van het Vaticaan bevestigde later het half uur durende bezoek, maar deed geen mededelingen over wat er besproken was. De paus ‘ging er heen om zijn bezorgdheid over de oorlog uit te drukken’.

Volgens Télam heeft de 85-jarige paus ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .