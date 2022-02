Roermondse priester en kerkelijk rechter vergelijkt Duitse radiozender met nazipropaganda

De Limburgse priester en docent kerkelijk recht Gero Weishaupt heeft op Facebook de katholieke radiozender Domradio met propaganda uit het nazitijdperk vergeleken. Er is nu aangifte tegen hem gedaan en er klinken stemmen om zijn aftreden als kerkelijk rechter in Keulen. Ook het bisdom Roermond gaat met de priester in gesprek over zijn functioneren.