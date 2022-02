Rooms-Katholieke bisschoppen schrappen en versoepelen coronamaatregelen

De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland hebben verschillende coronamaatregelen die in katholieke kerken golden afgeschaft. Maatregelen rond de uitreiking van de communie zijn versoepeld. De nieuwe regels gaan vrijdag in.

De verplichting om in kerkgebouwen anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen in het kerkgebouw hebben de bisschoppen laten vervallen, melden zij in een verklaring.

Voor het uitreiken van de communie geldt voortaan als enige regel dat ‘de priester vooraf zijn handen goed reinigt’. Ook het ontvangen van de communie op de tong in plaats van in de hand, wat wegens besmettingsgevaar door de bisschoppen was verboden, is weer toegestaan.

‘Sommige gelovigen geven er de voorkeur aan de communie op de tong te ontvangen en de bisschoppen denken dat dit nu gezien de stand van de pandemie weer mogelijk is’, laat woordvoerder Anna Kruse desgevraagd weten. Ook wanneer ‘aanraking van de tong niet ..

