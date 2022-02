We gaan samen op weg, precies wat het woord synode inhoudt

Sinds paus Franciscus half 2021 een bisschoppensynode aankondigde voor 2023 is er het nodige in beweging gekomen. Opvallend veel media hebben in de afgelopen maanden aandacht besteed aan dit onderwerp, inclusief enquêtes en interviews met bisschoppen. Zelf ben ik daar blij mee, het is een teken dat de Geest waait en dat is precies de bedoeling van het proces dat in gang is gezet.

Het synodale proces dat de paus heeft geïnitieerd vraagt van alle mensen van goede wil een inbreng en wordt daarmee een samen op weg gaan, precies wat het woord synode inhoudt.

In de parochie waar ik werkzaam ben als pastoraal werkster hebben we de eerste van drie gespreksavonden achter de rug en dat was verfrissend. Nu eens niet over getallen, kerkgebouwen,..