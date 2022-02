Spaanse bisschoppen lanceren nu toch onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik

Madrid

De aanvankelijke weigering van de bisschoppenconferentie om een nationaal en onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren was de bisschoppen - die over het onderwerp verdeeld waren - op veel kritiek komen te staan.

De krant El Pais doorbrak enkele maanden geleden het stilzwijgen door zelf een groot aantal misbruikgevallen in een rapport samen te voegen. De Spaanse staat dreigde daarna met een eigen onderzoek door de nationale ombudsman. Het is onduidelijk of dit doorgang zal vinden nu de bisschoppen toch zelf onafhankelijk onderzoek laten doen.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een advocatenkantoor uit Madrid en zal een jaar duren. In landen als Nederland en Frankrijk zijn de onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd door..

