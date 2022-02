Paus roept Aswoensdag uit tot dag van vasten en gebed voor Oekraïne

Paus Franciscus heeft woensdag 2 maart uitgeroepen tot dag van vasten en gebed voor vrede in Oekraïne. Dat is Aswoensdag, de dag waarop voor christenen de veertigdagentijd begint, de vastentijd als voorbereiding op de herdenking en de viering van het lijden, sterven en verrijzen van Jezus.

Tijdens zijn algemene audiëntie op woensdagochtend moedigde paus Franciscus gelovigen aan ‘om zich op die dag intens te wijden aan gebed en vasten’.

De oorlogsdreiging ‘doet mijn in mijn hart’, zei hij tegen de honderden aanwezigen: ‘Opnieuw wordt de vrede bedreigd door eigenbelang.’ Franciscus deed een beroep op degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen, zonder namen te noemen. Hij riep hen op hun geweten ‘serieus te onderzoeken ten overstaan van God, die de God is van vrede en niet van oorlog, die de Vader is van allen, niet slechts van sommigen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden’.

