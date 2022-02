Vaticaan geeft postzegel met ‘Nederlandse paus’ Adrianus VI uit

Vaticaanstad

De postzegel heeft een waarde van twee euro en kan sinds dinsdag zowel in het Vaticaan worden gekocht als via de internetsite.

Op de postzegel staat een 17e eeuws schilderij van een anoniem gebleven schilder. Dat is een kopie van een verloren gegaan origineel. Het schilderij is in bezit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en hangt sinds 1993 in de residentie van de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel.

De korte duur van het pontificaat van Adriaen Florisz Boeyens ‘stelde hem niet in staat effectiever te zijn in zijn bedoelingen als vredessticht..

