Nederlandse nuntius in Kenia klaagt ‘plaag van klerikalisme’ aan

De pauselijk nuntius in Kenia, de uit Limburg afkomstige aartsbisschop Bert van Megen, heeft tijdens een bisschopswijding in Kenia ‘de plaag van het klerikalisme’ in het Afrikaanse land aangeklaagd.

Bungoma

In het kader van de afgelopen oktober door paus Franciscus gelanceerde synode over de rol en inspraak van gelovigen in de kerk heeft Van Megen als pauselijk nuntius in Kenia verschillende bisdommen bezocht en er geestelijken, religieuzen en leken ontmoet. Daaruit kwam volgens de uit Limburg afkomstige pauselijk ambassadeur ‘vooral een ding naar voren: de plaag van het klerikalisme’.

Van Megen deed zijn uitspraken in een preek tijdens de wijding van de nieuwe bisschop van Bungoma. Geestelijken moeten volgens Van Megen echter ‘goede herders zijn naar het hart van Jezus’, meldt het persagentschap ACI Africa.

Hij waarschuwde tegen ‘de neiging van sommigen van ons om hun mening en manier van denken aan anderen op te legge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .