Titus Brandsma weer stapje dichter bij heiligverklaring

Vaticaanstad

Tijdens een consistorie bevestigen de kardinalen dat voor de heiligverklaringen de juiste procedure is gevolgd. Dat is in de regel een formaliteit. Op die dag wordt ook de datum voor de eigenlijke heiligverklaring officieel bekendgemaakt. Deze vindt over het algemeen in Rome plaats.

Naast Titus Brandsma wordt er op 4 maart ook besloten over de heiligverklaringen van een Franse en een Italiaanse vrouwelijke religieuze die beiden een zustercongregatie stichtten.

