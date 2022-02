Israël ziet na protesten van kerken af van toevoeging Olijfberg aan nationaal park

De Israëlische autoriteiten zien af van omstreden plannen om de Olijfberg op te nemen in een nationaal park. Kerkleiders in het Heilig Land hadden heftig tegen deze plannen geprotesteerd.

De kerkleiders wezen op pogingen om ‘alle niet-joodse karakteristieken van de Heilige Stad te minimaliseren, of zelfs te verwijderen’.

Jeruzalem

Vrijdag protesteerden Armeense, rooms-katholieke en Grieks-orthodoxe kerkleiders tegen de plannen van de Autoriteit Nationale Parken die onder het Israëlische ministerie van milieubescherming valt. De uitbreiding van het nationaal park zou ‘een van de heiligste plaatsen voor het christendom in beslag nemen en nationaliseren en zo de aard ervan veranderen’, schreven zij in een brief aan minister Tamar Zandberg.

De kerkleiders wezen bovendien op pogingen om ‘alle niet-joodse karakteristieken van de Heilige Stad te minimaliseren, of zelfs te verwijderen’. Daarmee verwezen zij ogenschijnlijk naar de nederzettingen in de Stad van David (Silwan) die door de joods-nationalistische stichting Aka Elad worden gecontroleerd ..

